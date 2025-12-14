今晚明晨急凍10度以下！「這六縣市」低溫燈號亮起

（記者蔡函錚／綜合報導）中央氣象署14日上午針對6縣市發布入冬首波低溫特報。受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，並有10度以下氣溫發生的機率；今晚至15日上午局部地區可能下探10度。影響時間為14日晚上至15日上午，新北、基隆、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭列為黃色燈號「寒冷」警戒，提醒民眾清晨外出留意保暖。

圖／中央氣象署今（14日）上午針對6縣市發布低溫特報。（翻攝自 氣象署官網）

氣象署預報，白天中部以北及東半部偏冷，南部早晚亦轉冷；北部與宜蘭高溫約17至18度，花東約20至21度，中南部約23至25度。入夜後降溫加快，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約15至17度。

水氣減少後天氣轉乾冷，各地多為晴到多雲；基隆北海岸、大台北地區及北部山區清晨到上午仍有零星短暫雨，之後雨勢趨緩轉多雲，另中部山區、東半部與恆春半島亦可能出現零星降雨。

