今晚明晨最冷！冷氣團發威北部下探10度 跨年元旦天氣曝光

氣象署表示，30日會再有新的東北季風增強，因此預計跨年、元旦北部和東半部都會是濕冷天氣。（示意圖） 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團影響，全台天氣持續濕冷。中央氣象署表示，今（25）晚到明晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，北部低溫下探10度，2000公尺以上高山就容易結冰和降雪，要到27日，天氣才會減弱，但回溫沒多久，30日又會再有新的東北季風增強，因此預計跨年、元旦北部和東半部都會是濕冷天氣。

氣象署表示，今晚到明晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，金門、馬祖9至10度、中部以北、宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫、南部、花東、澎湖14至16度，晚上外出活動請注意保暖。

廣告 廣告

明天水氣再增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其它地區也有零星短暫雨。由於冷氣團加上水氣增多，因此北部和宜蘭的2000公尺以上山區、中部和東部3000公尺以上高山會結冰或下雪，端看水氣多寡，上山要注意行車安全。

這波冷氣團預計在27日減弱，28日、29日北部及東北部氣溫回升，僅剩基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨；但很快地，30日新一波東北季風會再增強，北部及東北部氣溫又會開始下降，也因此跨年和元旦都會受到新的一波東北季風影響轉濕冷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

桃機「第三航廈北廊廳」正式啟用！賴清德拋3大期許：拚2.2兆產值

冷氣團來襲全台大降溫！氣象專家分析高山降雪時間 下週跨年天氣如何？

未來一週溫度趨勢。 圖：氣象署／提供