今晚明晨最冷！北台灣低於10度 週一白天回溫「溫差大」

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天(14日)週日受大陸冷氣團影響，氣溫明顯降低，天氣轉乾。中央氣象署預報，今晚到明晨最冷，北台灣部分地區低於10度，不過明天白天氣溫大幅回升，請民眾留意週一日夜溫差；週三及週四東北季風稍增強，但沒這波冷；週五及週六水氣增加帶來雨勢。

預報員曾昭誠表示，今天上午北部約15、16度，中部以北、宜花感受偏涼，晚間開始中南部也會感受到明顯降溫。今天天氣較乾，僅花東、恆春半島零星降雨，沿海留意大浪強陣風。

未來1週溫度，曾昭誠說明，今晚明晨最冷，各地約12至16度，空曠地區再低2度。苗栗以北部分地區、基隆北海岸、宜蘭近山區低於10度，都會區12至14度，中南部部分地區降到14度以下，甚至因輻射冷卻再降1至2度。

但明天白天冷氣團減弱，北部有機會回升到20度以上，中南部及花東甚至接近25度，因此週一日夜溫差相當大，請民眾外出留意穿著。

週一及週二偏東風天氣，溫度較為舒適溫暖；週三東北季風稍微增強，北部宜蘭白天氣溫稍微降低，但沒有這波冷；週五及週六回到偏東風天氣，氣溫回升。

未來1週降雨趨勢，曾昭誠表示，今天到週二偏乾，僅東半部、恆春半島零星降雨；週三及四東北季風稍微增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨機率增加，但雨量不多；週五及週六環境水氣增加，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區降雨明顯。

