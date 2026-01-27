今晚明晨最冷！北台灣水氣減少「短暫回暖」 週六再轉濕涼

因東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，今（28）天各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，白天開始水氣逐漸減少，除了迎風面花東地區仍有零星短暫陣雨，今晚到明（29）天清晨將是最冷時間，不過開始短暫回暖，等到週六再有一波冷空氣南下，影響時間長，且強度達到大陸冷氣團等級，北台灣將又是濕冷天氣。

中央氣象署指出，受到東北季風迎風面水氣，今天白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度；離島天氣，澎湖多雲時陰17至18度，金門晴時多雲11至17度，馬祖陰時多雲10至13度。

廣告 廣告

降雨方面，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，氣象署針對基隆、新北發布大雨特報，中南部地區亦有零星小雨，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。

1/28全台天氣預報。圖／中央氣象署

另外，今日上午之前，3000公尺以上高山有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車仍須注意路況安全；由於東北風偏強，今日西半部、台東、恆春半島沿海或空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

西半部、台東、恆春地區沿海有強風。圖／中央氣象署

氣象專家林得恩指出，近日天氣「先濕後乾，短暫回暖又轉濕冷」，短暫濕冷後，今天白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣，迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。

不過林得恩表示，今晚至明晨將是最冷時間，預計中部以北、宜蘭及金門地區最低溫降至12至15度之間；下一波強冷空氣會自31日晚間起南下，影響時間較長，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，他預告「這波冷空氣強度較強，強度有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面北台灣以濕冷型態為主」，下週三再轉晴暖舒適天氣。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，28日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

東北季風報到 北、東部有雨濕涼 最冷時間曝光「下探11度」！

2波冷空氣南下！明起濕冷「下探11度」 最冷時間曝光

好天氣剩一天！下週二冷氣團來襲轉冷有雨 這時再迎第二波降溫