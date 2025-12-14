今晚明晨部分地區探10°C 北部多地發低溫特報

氣象署預報員曾昭誠表示，「看到在整個苗栗以北、基隆北海岸還有宜蘭的近山區，都有部分地區是會低於10°C以下的，這些地方主要是受到輻射冷卻，或者是谷地一個比較地形的影響造成的低溫。至於在都會區來講，可能也是都會有12到14°C上下的溫度；至於在中南部也是會有部分地區降到14°C以下。」

這波冷氣團屬於乾冷，越晚會越冷，氣象署已發布低溫特報，亮起代表10°C以下的「黃色燈號」，涵蓋範圍包括基隆、新北市、桃園、新竹縣、苗栗和宜蘭，民眾要注意保暖。

而星期一（15日）白天起到星期二，冷氣團逐漸減弱，氣溫會明顯回升，北部高溫將來到20到23°C，中南部則會到25到28°C，不過早晚還是偏涼，要留意日夜溫差。