今晚最冷時刻下探13度 鄭明典秀神秘「X」：夜間有輻射冷卻

今（19）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷。氣象粉專「氣象報馬仔」分析，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約13-16度左右，明（20日）晚起水氣增加，北台灣將再轉陰雨。此外，前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，可以看到台灣上空有個神秘「X」符號，實際上是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻。

粉專「氣象報馬仔」發文指出，受冷高壓持續南壓影響，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，故冷空氣影響將更加直接、也更為明顯。因此，今晚到明天清晨將會是這波冷空氣最強、最冷時刻，早出晚歸朋友尤須注意，清晨低溫時刻家中長輩務必不要急著起床，建議先在被窩裡先暖暖身再起床。

該粉專進一步指出，基隆北海岸、新北沿海至宜蘭沿海及較空曠地區，北部低溫約在13-16度左右；在偏強東北風與斷續降雨影響下，體感溫度會再低2-3度，濕冷感明顯，風又強，體感更顯寒冷。

另明晚起到周五（21日）東北季風將再度增強，迎風面水氣將明顯增加，屆時桃園以北、新北及基宜花東地區再轉為陰雨、不定時降雨的天氣型態，北部及基宜花東地區將再次出現濕涼感受。

鄭明典在臉書發文秀出衛星雲圖，前沒注意過箭頭處的這個「X」，是突出雲頂的山頭。他解釋，冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，冷空氣會沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫，隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，還會帶來「山風」。

