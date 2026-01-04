今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低

今晴朗舒適，明日又有冷空氣南下。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據4日20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新模式模擬，今（5）日本地冷空氣逐漸減弱，各地天氣普遍晴朗舒適，但北台灣午後雲量將逐步增多。傍晚至明（6）日清晨，另一波強冷空氣前緣快速通過，迎風面北部與東半部地區轉為局部短暫降雨，氣溫也隨之下降。

今日各地預測氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。

氣象模式顯示，明日白天起天氣逐漸轉晴，強冷空氣接續南下，全台氣溫明顯驟降，越晚越冷。週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣持續籠罩，雖整體強度與上一波相近，但在晴朗穩定的條件下，輻射冷卻效應更加明顯，預估各地清晨氣溫將逐日下探，平地再創入冬最低紀錄，甚至可能跌破5度。台北測站若氣溫降至10度以下，將符合「寒流」標準，預料此波將成為今冬首波寒流。

吳德榮提醒，週三至週六清晨各地天氣晴冷，雖白天在陽光照射下體感不致過於寒冷，但夜間與清晨氣溫落差大，民眾務必留意日夜溫差劇烈變化。特別是年長者及心血管疾病患者，家屬應加強照護，預防低溫對健康造成影響。

預估本週六白天至下週日（11日），冷空氣將逐漸減弱，氣溫略為回升，但早晚仍偏冷，且日夜溫差依然明顯，天氣型態維持晴朗乾冷。

此外，雖然此次強冷空氣將使2000公尺以上高山區域氣溫降至零度以下，但由於水氣不足，降雪機率極低，不建議有登山或賞雪計畫的民眾抱持期待。

