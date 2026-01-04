今晚氣溫驟降緊逼寒流等級 一路冷到「這時間」最低溫下探5度

今下半天又有冷氣團來襲。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度。下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

氣象專家林得恩表示，今日下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，平地最低溫下探攝氏5度，這波強冷空氣具有以下4點關鍵特徵：

1.先濕冷、後轉乾冷：今日白天，桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區則維持為多雲到晴天氣。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

2.強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下：由於輻射冷卻效應的加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級（美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1/7、1/9及1/10的清晨都有機會達標） 。

3.冷的持續時間偏長：未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在1/6晚間至1/10清晨之間。而在1/12至1/14，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

4.山區降雪機率增大：今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

