今晚氣溫驟降！全台連凍3天下探12度 「這時」恐迎大陸冷氣團

今（3）日東北季風增強，台灣中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼。天氣風險分析師薛皓天說明，今日各地上午都有明顯比昨日稍冷，尤其北部感受明顯，今晚至明晨預估北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫，台灣3500公尺高山在上午已出現1度或0下的低溫，配合水氣多，可能有零星降雪機會。

薛皓天表示，今日水氣明顯及雲量增多，中部以北及東半部大致為陰時多雲天氣，迎風面北部、東部局部有短暫陣雨，南部為多雲天氣，各地上午都有明顯比昨日稍冷，尤其北部感受明顯，白天高溫大約20度，又回到濕冷天氣，南部雖然高溫仍有25度，但雲量增多，整體感受較舒適。

薛皓天指出，今晚氣溫明顯下降，一直到明晨預估北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫，台灣3500公尺高山在上午已經出現1度或0下的低溫，配合水氣多，可能有零星降雪機會。

薛皓天說，明日北部、東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，新竹以南為多雲到晴天氣，苗栗及花蓮以北地區白天高溫仍約20度，感受冷到偏涼；台中以南高溫約25度，整體舒適有暖意，不過夜間受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12至14度機會，日夜溫差大；北部山區夜間低溫也有12至14度，市區低溫約15至17度，預計要達大陸冷氣團標準的機會仍低。

週五持續受東北季風影響，不過強度稍減弱，各地天氣型態與週四大致相同，水氣再稍減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北及東部內陸地區偶有零星飄雨。氣溫方面，有稍回升趨勢，北、東部高溫約22度，中南部高溫約25至27度，西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。

薛皓天說明，週末僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫在近一步回升，北部高溫約23至25度，中南部高溫約26至28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17至19度。

薛皓天表示，下週一（8日）白天起另一波東北季風南下，上半天各地大致為多雲到晴天氣，下半天中北部及東部雲量增多，轉多雲到陰天氣、局部有短暫陣雨，各地氣溫會稍下降，預估這波東北季風將在下週二出海減弱轉偏東風環境，偏東風環境可維持至下週五。

再下一波東北季風增強時間為下週五，影響至下週末，依目前預報這波東北季風，伴隨華南雲系東移，各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過薛皓天強調，預報仍有調整空間，仍有待觀察。

