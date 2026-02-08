今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷

氣象署示警寒流發威，今晚明晨北部下探5度，週三短暫回溫卻馬上再迎鋒面（氣候示意圖） 圖：張家寧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。

全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。

廣告 廣告

今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。

至於未來一週天氣變化，氣象署指出，週一至週二(2/9-2/10)寒流雖逐漸減弱，但早晚依舊偏冷，中南部日夜溫差大，水氣方面則逐漸減少。然而，好天氣維持不久，氣象署進一步強調，週三至週四晨(2/11-2/12晨)將有鋒面通過，屆時冷空氣再度南下，迎風面北部及東半部降雨機率增加。待週四(12日)白天起，受東北季風或大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷，早晚偏涼。直到週五至週六(2/13-2/14)，冷空氣減弱，水氣較少，氣溫才會明顯回升。

氣象署最後提醒，這波寒流強度強、影響時間長，特別是家中長輩、孩童及心血管疾病患者，應注意氣溫變化帶來的健康風險。農漁養殖業者也請依照氣象署發布的低溫特報，提早做好防寒措施，以減少農損。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

開刀房30年潛規則曝光？廠商刷手代刀疑雲延燒！名醫重話示警

《世紀血案》沒同意就開拍！黃河致歉揭授權內幕：劇組謊稱家屬不接受拜會

根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。 圖：氣象署／提供

全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。 圖：氣象署／提供