今晚至明日強烈大陸冷氣團南下 各地轉冷

交通部中央氣象署指出，今晚起至明天(6日)強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，明天清晨西半部及宜蘭低溫普遍在攝氏11至13度，花、東約15至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；各地白天高溫下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及臺東約21至23度，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物；降雨方面，今晚北部及東半部地區有局部或零星降雨，到了明天，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

東北風偏強，基隆北海岸、桃園至台南、台東沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大，請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：6日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)