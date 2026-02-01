今晚至明晨最冷！雨區曝光明轉乾 週六起「有1波很強」專家：低溫探8℃

生活中心／黃韻璇報導

今（２）日至明（３日）晨大陸冷氣團影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；今日水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨。氣象專家林得恩也透露「這波，今晚至明晨最冷」，吳德榮則指出，北部明起轉乾冷，週三白天回溫、日夜溫差大，週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，今日受大陸冷氣團影響，臺灣各地早晚仍然寒冷，中部以北、基隆及宜蘭地區最低溫在攝氏13至15度之間，南部及花東地區最低溫也只有攝氏15至17度。迎風面的北部、基隆及宜蘭地區就算白天高溫也只有攝氏16至17度，整天都是偏涼偏冷的；這波最冷時段則會落在今晚至明晨。

氣象專家林得恩透露，這波今晚至明晨最冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩表示，自明日白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫也有稍稍回升；只剩臺灣東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫陣雨，其它地區則轉為多雲到晴天氣。

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄中透露，最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（2）日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北臺偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部13至24度。

氣象署說明未來的「天氣三部曲」，先冷、後回暖、再轉冷。（圖／氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明（3）日仍受「大陸冷氣團」影響，北臺偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週五（6日）晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、週日至下週二（8至10日）各地轉晴冷。週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（臺北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，應密切觀察，莫妄下定論。

