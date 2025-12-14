今晚至清晨最冷！低溫下探10度 衛星曝「雲街」乾冷型態

冷氣團夾擊輻射冷卻，今晚至明晨恐現全台低溫。（示意圖／Pixabay）





強烈大陸冷氣團南下，加上夜間輻射冷卻效應，全台氣溫持續下探，氣象專家提醒，最低溫將出現在今晚深夜至明日清晨，部分空曠地區不排除跌破10度。同時衛星雲圖出現「雲街」，顯示冷高壓偏南出海，台灣將迎來乾冷天氣型態，日夜溫差明顯。

氣象專家賈新興指出，今晨本島平地最低溫出現在新北富貴角12度，淡水14.1度、台北約15度；受輻射冷卻影響，台北氣象站低溫約落在13.2至13.8度，苗栗以北空曠地區最低溫可能下探至9至10度。他提醒，清晨外出、特別是騎車族要注意保暖，外套須具備擋風效果。

廣告 廣告

前氣象局長鄭明典也分享衛星雲圖指出，積雲排列成串的「雲街」已現身，這是冷空氣流經較暖海面形成的冷平流雲系；由雲街走向可判斷低層冷空氣來源。此次冷空氣來自錢塘江口以南，屬冷高壓偏南特徵，常帶來乾冷天氣，夜間輻射冷卻明顯、日夜溫差大。

衛星雲圖出現「雲街」，顯示冷高壓偏南出海，台灣將迎來乾冷天氣型態，日夜溫差明顯。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象署表示，受冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷、南部早晚亦冷，已對新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭發布低溫特報，今晚至明晨局部地區有10度以下機率。另外，下週中後段雖有東北季風再增強，氣溫變化不大，但水氣將逐日增加，北海岸、東北部、東部與恆春半島轉為局部短暫雨。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／最強冷氣團來襲！下探12度 最冷時刻曝光

日本7地區進入高危期！氣象廳示警：恐有更大規模地震

雙子座流星雨登場！氣象署曝最佳觀賞時間

