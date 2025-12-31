今晚要衝哪裡跨年？雲林3場晚會卡司、煙火比一比

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今(31)日晚上有3場跨年晚會，分別縣府主辦的「雲林Light up跨年晚會」在虎尾高鐵特定區縣立田徑場，劍湖山世界的摩天輪跨年煙火秀，西螺公所主辦的跨年晚會，其中縣府重金邀請韓團「HIGHLIGHT」4名成員壓軸倒數與大家一起迎接2026。

「雲林Light up跨年晚會」從今天下午4點開放入場，晚會時間長達6.5小時，演出卡司有羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組及韓團HIGHLIGHT，還有7000發約360秒的煙火秀。

劍湖山摩天輪跨年煙火秀結合K-POP排舞大賽，總決賽就在晚會主舞台舉行，有21組藝人輪番演出，包括蔡宜軒、高定言、艾薇、Kelly、麗小花、翁鈺鈞、林琇琪、一綾，還有人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔及藍波老師，最受矚目的高空煙火秀有長達10分10秒。

西螺鎮公所跨年晚會在西螺大橋西側草坪，下午4點半開始，由在地社團暖場，還有小朋友喜愛的YOYO家族，藝人有邵大輪、梁河懸、安以薇、核果人、吳亦偉、吳申梅、王彩樺，還有300秒高空煙火。

雲林縣警察局提醒，跨年晚會周邊重要道路有實施交通管制，尤其是虎尾雲林縣立田徑場、劍湖山世界周邊，提醒用路人提早改道。

