今晚變天暴跌10度！3地迎大雨 週二起「一天比一天冷」

記者蔣季容／台北報導

未來一週天氣。（圖／氣象署提供）

今晚變天！氣象粉專天氣風險表示，今（19）日晚間起強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、新北山區及宜蘭留意局部大雨，中南部則留意10度溫差出現。週二至週五清晨各地有明顯降溫，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10至13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會。

今白天稍降溫 晚起變天

天氣風險分析師薛皓天指出，今日起中層槽線由長江一帶加深並東移至東海及日本，帶動底層東北季風南下影響台灣，水氣及雲量會增多，上半天北部及東北部大致為多雲時陰有短暫陣雨天氣，新竹以南及台東為晴到多雲天氣，白天起中北部及東北部會稍有降溫的感覺，高溫約20至22度，中部以南及花東仍稍溫暖，高溫約24至27度，南部地區高溫會較明顯。

薛皓天說明，今晚起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨會較上午明顯，不過降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級，各地低溫會逐漸降至20度以下，各地都偏涼到冷，中南部地區受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差出現，早出晚歸者要多注意保暖。

週二至週五「一天比一天冷」

薛皓天提及，週二起至週五清晨受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。

氣溫方面，週二起至週五清晨各地會有明顯降溫，中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫由25度逐漸降至20至22度，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10至13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會，北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯。另外中層水氣也很多加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霞或局部降雪發生。

薛皓天表示，週五高壓中心會逐漸由浙江一帶出海，水氣會減少，僅迎風面東部或東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區會逐漸轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲天氣，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1至2度。

週末高溫略回升

薛皓天說，週末兩天為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1至2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12至15度，西部空曠處有10至13度低溫機會。

下週二再有一波冷氣團

薛皓天指出，下週二將再有一波冷氣團南下，且進入2月也會有冷氣團影響台灣，北部、東部地區將長時間有降雨發生且氣溫偏低，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，請持續追蹤後續預報變化。

