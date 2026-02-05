今晚變天轉雨 寒流明殺到 下探6度連凍3天

今白天各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨，晚上鋒面通過，北台灣轉雨；明（7日）起寒流南下，氣溫驟降，北部、東半部濕冷；周日、下周一（8、9日）各地寒冷，水氣減少。這波寒流最冷的時間落在周日至下周一清晨，台北測站低溫降至10度，部分平地下探6度以下，提醒民眾做好保暖。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨；晚上鋒面接近，北部轉有局部雨、氣溫漸降。今各地區氣溫：北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。

最新模式模擬顯示，明氣溫驟降、越晚越冷，北部、東半部有雨，中部雲量增多，山區也有局部短暫雨機率；周日、下周一轉乾、各地寒冷。歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，周日至下周一清晨台北測站將降至10度，成為入冬第2波寒流，平地最低溫下探6度以下。

吳德榮表示，周日清晨至下午0度線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近0度，不過水氣轉乾，有機會出現霧淞、冰霰，但飄雪條件不足。

下周二（10日）清晨因輻射冷卻加成，低溫仍只有6度左右；下周二白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，氣溫回升；下周三下午另一小波冷空氣再加入，東半部轉有局部短暫雨。

