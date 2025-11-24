今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成

【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。

林定宜指出，今晚至深夜迎風面降雨最明顯，基隆北海岸、宜蘭、大台北率先轉為局部短暫雨，越晚雨勢越擴散，桃園、竹苗、花東及恆春半島也有降雨機會。白天高溫仍有26至29°C，各地低溫約16至21°C，但東北季風逐漸南下，晚起轉涼，外出務必注意保暖。

氣象署提醒，中南部民眾早出晚歸務必加件衣物，以免受到日夜溫差影響；清晨中南部地區容易出現低雲或局部霧，能見度差恐影響交通安全。

離島方面，澎湖多雲時陰，氣溫21至24°C；金門晴時多雲，18至26°C；馬祖晴時多雲，17至21°C。

另外，由於東北風增強，今天桃園到台南、恆春半島及澎湖，局部地區有平均風6級、陣風8級以上的機率，海邊活動務必注意安全。

氣象署清晨發布「陸上強風特報」，今晨至周二晚間，蘭嶼、綠島、新北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江，局部地區都有強陣風發生可能。

東北季風今晚增強，降雨範圍擴大，北北基宜雨勢最明顯；深夜桃竹苗、花東及恆春半島也有降雨。這波東北季風最冷時段落在25日深夜到26日清晨，最低溫可能下探14°C，影響將持續至28日，民眾務必留意溫度變化。

天氣達人吳聖宇表示，菲律賓東南方有一個熱帶擾動發展中，預估未來一至兩天將通過菲律賓進入南海，不排除生成熱帶性低氣壓或輕度颱風，若形成將命名為今年第27號颱風「天琴」（Koto）。氣象資料顯示，屆時外圍水氣約在27至28日接近台灣東南方海面，可能與南下的東北季風在台灣以東海域生成較明顯的雲雨帶，但因距離偏遠且系統後續東移，對台灣天氣影響有限。

本週東北季風增強，北臺灣回到濕涼天氣。中央氣象署

