今晚變天降溫！入冬首波冷空氣來襲 探12度「 3500m高山有望下雪」

今（2）天白天溫暖舒適，入夜之後，東北季風將增強，迎風面北台灣雨勢將增大，溫度也會開始下降。氣象專家指出，這是入冬第一波冷空氣，最低溫預測14度，中部以北及東北部3500公尺以上高山有機會下雪。有氣象論壇也預測，這波冷空氣在週四、五的清晨北台平地最低氣溫約可降至12度。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，今天環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

氣象專家林得恩在氣象臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，入冬第1波冷空氣來襲！根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明（3）日白天就會到達台灣，明日晚間至後天（12/4）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

最低溫預測，西半部及宜蘭地區攝氏14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫在攝氏17至20度，離、外島的金門及馬祖地區最低溫分別下探至攝氏12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。一直要等到週六（12/6）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升；但早晚仍然偏涼，請多嚴加注意！

另外，氣象論壇「洩天機教室」提到，最新模式模擬顯示，明（3）日起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率；明日氣溫下降，愈晚愈冷，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

今日空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

