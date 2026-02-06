今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」

生活中心／朱祖儀報導

寒流將襲來，週末有機會跌破10度。（示意圖／資料照）

好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。

天氣風險分析師林孝儒表示，今天白天隨著北方冷空氣南下，台灣受到冷空氣前緣的鋒面系統影響，北台灣將轉為多雲至陰天氣，且有局部短暫陣雨，南臺灣受鋒前偏南風水氣北送影響，上午前亦有零星短暫陣雨機會。等到晚間鋒面遠離，則換強冷空氣抵達，迎風北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大。

林孝儒透露，週末受到寒流影響，北部、東部有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢，到了週日下半天將逐漸轉乾。最冷時段在週六晚間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，不排除出現10度以下低溫，海拔3000公尺以上高山、北部2000公尺以上及東北部1500公尺以上山區，仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞風險。

下週又有冷氣團 過年天氣曝光

林孝儒指出，下週一白天至週二是冷空氣減弱空檔，各地天氣有望轉晴，溫度漸漸回升。但要留意，下週三（11日）又有另一波東北氣風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降。另外，以目前中長期趨勢來看，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型。

