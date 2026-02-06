今晚變天！下週寒流報到「低溫剩6度」 大屯山有望迎「銀白霧淞」

8日清晨至下午，北台灣1200公尺左右的高山皆有飄雪機率，大屯山、七星山也逼近零度，有機會下霧淞。(下雪示意圖) 圖：民眾／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 今(5)日白天各地天氣溫暖舒適，南部甚至高溫上看31度，不過氣象專家吳德榮指出，今晚鋒面接近、北台轉有局部雨、氣溫漸降；明日起降溫更明顯、愈晚愈冷；8日到9日清晨入冬第二波寒流報到，本島平地最低溫下探6度以下。另外，8日清晨至下午，北台灣1200公尺左右的高山皆有飄雪機率，大屯山、七星山也逼近零度，有機會下霧淞。

吳德榮指出，今日白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近、北台轉有局部雨、氣溫漸降。各地區氣溫如下：北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。

明日氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部雲量增多、山區亦有局部短暫雨的機率；8、9日漸轉乾、各地寒冷。8日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；9日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

在溫度部分，目前不管是歐洲還是美國預報，8日至9日清晨、台北測站低溫觸及10度，將成為入冬曁今年以來的第2波寒流的機率(1月9日台北測站的9.1度為首波寒流)；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備；10日清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。

另外，8日清晨至下午、北台零度(雪)線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

10日白天至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，週三清晨本島平地仍有10度以下的低溫；11日下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷；12日各地好轉為晴時多雲，氣溫略升；13日至15日「小年夜」各地晴朗穩定、回暖如春。

