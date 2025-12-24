今晚變天！冷氣團來襲「最凍10度以下」 回暖1天又降溫轉雨
記者蔣季容／台北報導
今晚變天！中央氣象署表示，今（24）日晚上東北季風增強，各地降溫，而最冷時段是週四（25日）晚間至週五（26日）清晨，已達大陸冷氣團等級，局部空曠地區有機會出現10度以下低溫。下週一（29日）天氣將明顯回暖，不過到了下週二又有一波東北季風增強，屆時又將降溫轉雨。
氣象署預報員李孟軒表示，今天白天天氣穩定，宜蘭、花蓮高溫24度左右，其他地區26至28度。今晚起東北季風增強，各地明顯轉涼，北部及宜蘭約16至17度，其他地區18度左右，迎風面降雨機率也逐漸增加。
李孟軒說明，週四至週五大陸冷氣團報到，北部、東北部氣溫一路下滑，最冷時段落在週四晚間至週五清晨，中部以北、東北部下降至12至13度，其他地區14至16度，局部空曠地區不排除出現10度以下低溫。
週六之後冷氣團逐漸減弱，各地稍微回溫，中南部要留意日夜溫差大。下週一（29日）天氣好轉，不過到了下週二（30日）又有一波東北季風，屆時氣溫將稍微下滑。
李孟軒提到，降雨方面，週四週五水氣偏多，北部及東部有局部短暫雨，其中桃園以北、東北部降雨時間較長，雨勢最明顯的是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，中南部山區也有局部降雨。下週一天氣最穩定，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半側有零星雨勢，下週二東北季風再增強，迎風面桃園以北、東半部降雨機率又將增加。
另外，在降雪方面，李孟軒指出，週四至週五中東部3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上高山可能有局部降雪，週六3000公尺以上高山可能也會有局部降雪。
