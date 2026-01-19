今晚變天！強烈冷氣團南下「連凍3天」 北台灣低溫剩11度（示意圖/本報資料照）

今日白天溫暖舒適，各地高溫超過20度，甚至達27度，氣象署提醒，今日晚起強烈大陸冷氣團逐漸南下，影響至周五，尤其周三、周四各地明顯轉冷，各地高溫不超過20度，北台灣全天冷，高溫僅14度。強烈大陸冷氣團影響期間，中部以北清晨、夜間低溫僅11度，南部、花東低溫13度。

氣象署技正謝佩芸表示，今日白天溫暖舒適，但今日晚間至明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，周三至周四各地明顯轉冷，一直影響至周五，周末之後逐漸回溫。

她表示，今日白天，北台灣高溫逾20度，中南部高溫25至27度，但今天晚上北部氣溫開始下降，明日起白天北台灣高溫只剩15至16度，且愈晚愈冷，中部及花蓮、台東明日白天轉涼，南部明天感受不到冷空氣影響，但周三各地氣溫明顯下降，尤其周三、周四，各地高溫不超過20度，其中北台灣全天相當冷，高溫14度。

今日白天溫暖舒適，各地高溫超過20度，甚至達27度，氣象署提醒，今日晚起強烈大陸冷氣團逐漸南下，影響至周五。（氣象署提供）

謝佩芸指出，受這波冷空氣影響，清晨、夜間低溫中部以北僅11、12度，南部、花蓮、台東低溫僅13至15度，強烈大陸冷氣團影響到周五，白天氣溫稍微回升，但感受還是冷，周六、日氣溫才持續回升。

未來一周降雨，她表示，今日白天各地多雲到晴，中午之前天氣穩定，下午之後東北季風增強，基隆北海岸、東北部及台北山區開始出現局部短暫雨，今日晚間起到明、後兩天，東北風影響，迎風面降水多，新竹以北及東北部地區降雨持續，尤其大台北山區及基隆、北海岸及東北部可能有局部較大雨勢，花蓮、台東也有局部或零星短暫雨，中南部天氣相對穩定，以多雲到晴為主。

謝佩芸指出，周五水氣稍減，轉吹東風，西半部及北台灣降雨減少，但花蓮、台東降雨增加，周六至周日漸轉偏東風，西半部大致多雲到晴，但基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨。

