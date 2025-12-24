今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度

今晚開始變天，這波冷空氣有機會挑戰強烈大陸冷氣團。示意圖／攝影李鍾泉

中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。

臉書粉絲頁「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，明天深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣，這波水氣稍多一些，但主要影響是在北部、東北部；中部低溫約13、14度，南部、花東低溫約14、15度。

天氣風險公司薛皓天則在粉絲頁指出，明天華中一帶有另一槽線再加深南下，帶動底層冷空氣南移，強度將增強為今年第二波大陸冷氣團，受中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多。

薛皓天表示，明天中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。氣溫方面，各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11至13度低溫出現。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16至18度，中部高溫約20至22度，南部仍有23至26度高溫，不過相較前日有下降不少。

這波氣團最冷時段為聖誕夜晚間至週六（27日）清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，薛皓天指出台北測站預報13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11至14度，空曠處及近山區有10至12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

吳德榮在氣象應用推廣基金會也撰文提醒，明天到週六受到冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷；山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮表示，明天到週六0度線的高度逐漸降至3000公尺以下，所以合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若有水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山（太平山⋯等）氣溫也降至接近0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪也是有機會的。



