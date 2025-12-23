今晚變天！聖誕節冷氣團強襲轉雨「低溫探10°C」 冷到這天才回暖

生活中心／林昀萱報導

今日午後開始變天！氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（24）日上午至25日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，明日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；今日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚起至明日水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，明天中南部地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨。

今晨4:30紅外線雲圖顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧(左)。雷達回波合成圖顯示，無明顯降水回波(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨、北台氣溫漸降。中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。明日至週六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。吳德榮提醒，由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

最新模式模擬顯示，明日至週六「雪（零度）線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪或有可能。下週日（28）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一、二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

