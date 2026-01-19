今晚變天！這波急凍6℃＋大雨 最冷時段能追雪

【江宜潔／綜合報導】今（19）日入夜後將迎來新一波強冷空氣、越晚越冷，即便強度不像前一波寒流猛，但因水氣增加、感受仍會相當濕冷，屆時最低溫不僅能挑戰6℃左右，多處高山亦有追雪機會，至於最冷時段則落在週三（23）深夜至週四（22）清晨，直到週六（24）才會趨緩。

氣象專家賈新興分析未來天氣，明日至週四有機率受強烈大陸冷氣團影響，桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨；週五北海岸、基隆、東北角、宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東亦有零星短暫雨。

緊接著，週六至週日（25）北海岸、基隆、東北角、宜花東、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；下週一（26）至週二（27）午後宜花東山區有零星短暫雨；下週三（28）彰化以北有零星短暫雨，午後新竹以北及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，這波強烈大陸冷氣團最冷時段預計將落在週三深夜至週四清晨，屆時台北氣象站有機會出現11.8～12.4℃低溫，尤其竹苗以南空曠區域甚至恐下探剩6～8℃

此外，這波強冷空氣襲台期間、也就是最冷的週三傍晚至週四，桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山有機會降雪，另中部的合歡山則有雨夾雪或降雪發生機率。

