今晚變濕冷！這波恐下探8度 一路冷到1月底「北部1500公尺高山」就可能降雪

本週氣溫下降並轉為濕冷的天氣，高山可能降雪。示意圖／攝影劉耀勻

今天（19日）晚上開始變天！天氣風險公司薛皓天指出，今日東北季風增強，水氣及雲量會增多，晚間起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨會會比較明顯。氣象專家林得恩更是說會一路冷到1月底，而前氣象局局長鄭明典則預測，這波冷空氣足以讓北部1500公尺的高山就有降雪的可能。

強烈大陸冷氣團南下，北部1500公尺高山可望下雪

薛皓天說明，今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨會較上午明顯，不過降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級，各地低溫會逐漸降至20度以下，各地都偏涼到冷，中南部地區受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差出現。

廣告 廣告

前氣象局局長鄭明典則表示，反聖嬰現象有利東北季風增強，明天（20日）晚間冷空氣的北風和「颱風環流」結合，高壓來的空氣傾向於流入低壓區，颱風是低壓，低壓有上升氣流，可以持續接納高壓流過來的氣流，但是颱風畢竟太小，乾冷北風很快就破壞颱風結構，北風其實是和南方的大低壓帶結合起來。這個大低壓帶範圍廣，北風饋入低壓帶中逐漸被暖海水同化，實質上增強了低壓帶的環流，而低壓帶接納北風，所以說，反聖嬰現象有利東北季風增強。鄭明典並表示，可以預期北部約1500公尺以上高山就有機會降雪。

一路冷到月底

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」說明，今天晚上強烈大陸冷氣團開始南下，尤其是北部及東北部地區的最低溫將進一步再下降，隨後至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，一路涼冷到月底！

一週溫度預測。圖／中央氣象署

薛皓天指出，明天週二起一連4天，清晨受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。

週末兩天（24、25日）為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1至2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12至15度，西部空曠處有10至13度低溫機會。

低溫恐下探8度

吳德榮在氣象應用推廣基金會撰文表示，週三、週四（21、22日）北台灣天氣濕冷，北部、東半部有局部雨；週五（23日）北台灣逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；3天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫可能會降至8度左右！請民眾一定要做好保暖措施。



回到原文

更多鏡報報導

在地早餐店老闆身體不適店休！鄰居「用點餐習慣化名」寫祝福：等老闆回歸

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒

1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒

「婆婆」在美被捕！吳佩慈昔造40億水晶巨龍討好 炫富神話12年崩塌