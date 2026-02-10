今晚赴華府！鄭麗君赴美簽訂台美貿易協定

▲鄭麗君今晚將再赴華府簽署貿易協定。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美1月簽署投資合作備忘錄（MOU）後，近日有望簽署台美對等貿易協定（ART），傳出領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君今（10）晚將再赴華府簽署貿易協定，簽署協定後，可望2月12日或13日說明。對此，行政院仍未鬆口，僅稱一旦簽署台美對等貿易協定，會立即向全民報告，並送立法院審議。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU；待簽署台美對等貿易協定，將完成關稅談判。

鄭麗君日前表示，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。傳出鄭麗君今晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，待雙方完成協定文本確認後，可望見證美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）簽署對等貿易協定。

對此，政院人士表示，鄭麗君於1月20日在政院召開「臺美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「臺美對等貿易協定」；楊珍妮總談判代表也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議。

