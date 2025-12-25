今晚起北部下探10°C 拉拉山、太平山有機會降雪

一早天色霧茫茫、天空中飄起細雨，大批旅客撐著傘慢慢走上步道，受到大陸冷氣團影響，全台氣溫直降，宜蘭太平山國家森林遊樂園區，也湧入大批旅客想追雪。

追雪民眾說：​​「抱著滿大的希望說，這一次來太平山可以爬山還可以賞雪。」

太平山莊海拔近2000公尺，25日早上8時溫度是8°C，目前預估25日晚間到26日凌晨，可能滿足降雪條件。

太平山莊經理阮名揚指出，「今晚至明天的凌晨，溫度可能會下降至1°C，水氣也充足的話，遊樂區可能會有下雪的機會。」

而25日全台都急凍，北部白天高溫僅18、19°C，越晚越冷，入夜至隔天清晨低溫下探10°C。氣象達人賈新興也預估，3000公尺左右北部高山地區的氣溫和水氣條件，比預報的更有利降雪現象發生，包含拉拉山、太平山都有可能，合歡山也有雨夾雪的可能。

中央氣象署預報員賴欣國分析，「由於在今、明兩天水氣是相對比較偏多的，那甚至在北部跟宜蘭，如果說低溫跟水氣都有配合到的話，在2000公尺的山區，不排除可能會有一些降雪，或是局部結冰的這個情況。」

氣象署也預估，這波冷空氣到週日（28日）起逐漸轉乾，氣溫略升，下週一至下週三季風減弱、天氣回暖，各地恢復晴朗。