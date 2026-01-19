今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷
中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三及周四各地明顯感覺冷，清晨夜間低溫中部以北只有11、12度，周末之後才會逐漸回溫。下午之後迎風面基隆、北海岸及大台北山區開始有局部短暫雨出現，今晚起到明、後兩天，迎風面降水多，新竹及桃園以北及東北部地區降雨持續。
謝佩芸指出，在台灣北方冷高壓今晚起逐漸開始南下，帶來的冷空氣明天到台灣附近，周三到周五明顯影響台灣。今天白天北台灣高溫有20度以上，中南部25-27度，但今天晚上北部氣溫會開始下降，明天白天北台灣高溫只剩15、１6度，且愈晚愈冷；中部及花蓮明天白天也有轉涼感覺；南部高屏地區受影響時間還沒有那麼快，明天還感受不到受冷空氣影響，但周三各地氣溫明顯下降，北台灣全天相當冷，周三、周四北台灣高溫14度，各地高溫不超過20度。
謝佩芸指出，這波冷空氣影響最明顯的時候，清晨夜間低溫中部以北只有11、12度，南部也只有13-15度，跟周末到這幾天差異很大。周五白天氣溫稍微回升，但感受還是冷，周六之後氣溫才回升明顯。由於北台灣這段時間會降雨，感受濕冷。
降雨方面，謝佩芸指出，今白天多雲到晴，中午之前天氣穩定，下午之後東北季風增強，迎風面基隆、北海岸及大台北山區開始有局部短暫雨出現。明顯變化是從今晚起到明、後兩天，迎風面降水多，新竹及桃園以北及東北部地區在未來的兩到三天，降雨持續，尤其是大台北山區及基隆、北海岸及東北部可能有局部比較大的雨勢出現，花東也有零星短暫雨，中南部天氣相對穩定，以多雲到晴為主。由於今晚起到周四受強烈冷氣團南下影響，北部、東北部全天濕冷，中南部白天涼但早晚冷。
謝佩芸說，周五水氣稍減少，轉吹東風，西半部及北台灣降雨減少，但花東降雨增加。周六到周日漸轉偏東風，西半部大致多雲到晴，但北海岸、東半部及恆春半島還是會有局部短暫雨。
此外，謝佩芸指出，這段期間高山易結冰，周三到周五清晨，北部、東北部2千公尺以上及中部、東部3千公尺以上高山可能會局部降雪。
