今晚起急凍！冷氣團威力「這時」最強僅剩7度

元旦下午起強烈大陸冷氣團南下，全台明顯轉冷。天氣粉專「天氣風險」分析師吳聖宇表示，冷空氣今（2日）晚到明日清晨達到最強，將出現本波最低溫時段，提醒民眾務必做好保暖，尤其夜晚與清晨寒意最重。

台北逼近門檻 恐成第一波強烈大陸冷氣團

吳聖宇指出，台北測站自元旦下午16時後溫度從16.7度一路緩降，今日清晨7時40分最低已降到12.5度，已接近強烈大陸冷氣團門檻值12.4度；預估今明兩天夜晚、清晨很有機會降到門檻值以下，成為入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。

明日清晨最冷探7度 週日僅8度

吳聖宇強調，今晚到明日清晨是「第一次溫度低點」，中北部、東北部都市低溫10-12度，空曠地區低溫7-9度；南部及花東都市低溫12-14度，空曠地區有機會降到10-12度。

他說，明晚到週4日清晨則是「第二次溫度低點」，雖然預報數字不一定比第一次更低，但因天空放晴後可能出現輻射冷卻，需留意局部單點極低溫。中北部、東北部空曠地區仍可能降到8-10度或以下，南部及花東空曠地區也可能降到12-14度或以下。

明低溫但可見陽光 日夜溫差大

吳聖宇表示，明日冷氣團持續影響，空氣轉乾，多數地區可見陽光，花東及恆春半島仍有零星飄雨；4日冷氣團減弱後，各地晴到多雲、白天溫度明顯回升；夜晚到5日清晨仍需留意輻射冷卻帶來的低溫與日夜溫差。

吳聖宇補充，下週起冷空氣仍可能一波波南下，夜晚清晨低溫將持續偏低一段時間，提醒民眾特別留意老人、小孩的保暖與身體狀況，避免因連續低溫與溫差變化而不適。

