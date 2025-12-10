今晚起水氣略增！週六「首波冷氣團」南下 最低溫恐跌破10度

週六開始降溫，最冷時段落在週日晚間到週一清晨。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（11日）上午臺灣各地大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴；氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物以免受涼。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，台灣各地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。

廣告 廣告

各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。

最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下週（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一（15日）晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

最新模式模擬顯示，下週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

氣象專家林得恩也指出，據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估在14日晚間至15日清晨期間，降溫最為顯著，全臺各地將會冷的非常有感。中部以北地區最低溫預測約落在11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降個1至2度左右。由於15日之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，臺灣各地夜間與清晨體感溫度，格外寒冷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

補習班員工下班忘記關冷氣「遭罰1.25萬」 勞動部回應了

這一碗說再見太難！連2年入選米其林「Google 4.4星高評價」 在來碗粿米糕突宣布歇業

台灣「生不如死」23個月！生育率雪崩 新生兒輸死亡人數近7千人