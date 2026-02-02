今晚起空氣品質拉警報！境外霾害壓境、本土污染雙重影響 南部空品最差

今年最嚴重境外污染即將壓境，加上國內自己的污染，中部以北明（3）日午後境外污染趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至本周五，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶出現明顯霾害，研判今（2）日隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計於傍晚移入影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

環境部表示，中國上海至山東一帶昨日的PM2.5小時濃度約70~180微克/立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團今日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30~50微克/立方公尺，本次移入污染濃度偏高，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部預估，空氣品質橘色提醒等級將持續至週五，等到7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，加強自身防護。

