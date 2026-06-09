今晚起雨勢增強 新北市政府籲西側南側及北海岸住戶嚴防強降雨

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

據最新氣象資料顯示，自今（9）日週二晚間至明（10）日週三晨間，新北市部分地區雨勢將顯著增強。新北市政府提醒市民朋友，降雨熱區主要集中於西側、南側及北海岸一帶，請各區民眾提高警覺，外出時務必注意自身安全。

新北市政府指出，受影響的重點區域，包含西側及周邊區域的板橋、樹林、鶯歌、新莊、三重、泰山、蘆洲、五股、林口、八里等地。南側及周邊區域包含三峽、新店、中和、永和、土城等地。北海岸及東側區域，包含淡水、三芝、石門、金山、萬里、汐止等地區。

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市府強調，民眾需特別留意短時強降雨，可能帶來的視線不良、路面積水等狀況。降雨期間能見度較低，行車請開啟大燈、放慢車速，並保持安全車距，行經易積淹水路段，請減速或繞道行駛。機車騎士應嚴防標線打滑，如遇路面積水時，勿強行涉水通過。降雨期間請勿前往山區、河邊或海邊從事戶外活動，以防範土石流、落石之危害。也請低窪地區居民及店家預先做好防汛準備，檢查居家周邊排水溝渠及進水口是否暢通。

新北市長侯友宜表示，新北市政府各機關及區公所，已嚴密監控氣象動態，並做好相關應變準備。市民朋友若遇緊急災情，可撥打119或110報案電話，或利用1999市民服務專線進行通報。市府將持續更新最新氣象與防災資訊，全力守護市民安全。

照片來源：新北市府提供

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