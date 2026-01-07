今晚超級凍！下周日冷氣團再來襲 粉專曝最新低溫時刻表

今（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷。臉書粉專「台灣颱風論壇」發文指出，深夜至清晨期間，將出現9度以下嚴寒低溫。另外下周日（11日）又會有一股冷氣團接力南下。

粉專「台灣颱風論壇」貼出到下周二（13日）的各地低溫，指出強烈冷氣團持續影響中，且因輻射冷卻效應漸趨顯著，各地平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，將會有10度以下低溫。

周四（8日）全台冷颼颼，北部東部雲多，中南部有陽光但仍然偏冷，夜晚清晨低溫9~11度，白天陽光照射下約15~19度。周五（9日）、周六（10日）強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗，夜晚清晨低溫11~13度，白天可回升到18~24度，日夜溫差大。

下周日另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲。下周一、下周二（12、13日）冷氣團減弱，各地溫度回升，乾空氣籠罩，全台晴朗。該粉專預測，下周冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，各地將恢復涼爽舒適的型態，後面一波較強的冷空氣預計在1月20日後才會南下。

另「台灣颱風論壇」還提到，今天清晨各地非常寒冷，最低溫在金門5.8度，本島最低溫在新北石碇8.4度。提醒民眾，仍有陣陣風勢，體感溫度更低，務必多加禦寒保暖！

