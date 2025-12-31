今晚跨年！權恩妃華莎辣翻南北、蕭敬騰中台灣迎2026 六都演唱卡司、地點、交通全攻略
2025年進入尾聲，今晚迎來一年一度的跨年盛會。《太報》為讀者整理六都跨年晚會地點、煙火攻略、演唱會卡司亮點等資訊，除了華人歌手和樂團外，鈴木愛理、樋口愛、KARA、Apink、HWASA等日韓星也都抵台。
其中，睽違12年重返台灣的二代女團KARA、超性感的「Waterbomb女神」權恩妃、《good goodbye》紅爆的華莎HWASA，都將現身陪大家迎接2026年。
台北市：台北最High新年城
■時間：19:00-01:00
■地點：台北市政府前市民廣場
■主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
■卡司：KARA、Bii 畢書盡、安心亞、蔡健雅、周湯豪、玖壹壹、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、U:NUS、 GENBLUE幻藍小熊、李千娜、Dragon Beauties小龍女
■交通資訊：搭乘捷運板南線（藍線）、淡水信義線（紅線）
■官網：https://2026newyear.taipei
新北市：閃耀新北1314跨河煙火
■時間：16:30-21:30
■地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸
■主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、江振愷Terry、林姮均
■卡司：HWASA、Ozone、張語噥Sammy、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蘇慧倫、全方位樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族、樋口愛、Baby DONT Cry、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉·高露 Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI、OPEN!家族
■交通資訊：31日下午4時至晚間11時，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制，下午4時後管制汽機車、自行車進入
■官網：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/3654
桃園市：2026桃園ON AIR跨年晚會
■時間：19:00-00:30
■地點：樂天桃園棒球場
■主持人：唐綺陽、KID、Dora謝雨芝
■卡司：Apink、宇宙人、徐若瑄、溫嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團
■交通資訊：分四階段實施交通管制
■官網：https://2026taoyuannewyear.com.tw
台中市：2026台中最強跨年夜
■時間：18:00-01:00
■地點：水湳中央公園
■主持人：阿Ken、蔡尚樺
■卡司：蕭敬騰、動力火車、、盧廣仲、告五人、麋先生 MIXER、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團 PAPUN BAND、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、JUD 陳泳希、無双樂團、PALLAS 帕拉斯、Mavis 瑪菲司、DJ Double K -風情萬種KTV
■交通資訊：31日上午8時至元旦凌晨2時封閉凱旋路、敦化路、大鵬路等主要道路
■官網：https://taichungnewyear.com.tw/
台南市：2026台南好Young跨年演唱會
■時間：18:00-00:30
■地點：永華市政中心西側廣場
■主持人：吳建恆、徐凱希
■卡司：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生Mixer、派偉俊Patrick Brasca、李竺芯、炎亞綸、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉
■交通資訊：31日下午1時起至元旦凌晨2時進行交通管制，路段包含安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道等
■官網：https://tainanyoung.com
高雄市：2026高雄雄嗨趴跨年演唱會
■時間：19:00-01:00
■地點：夢時代
■主持人：陳漢典、阿本、木木
■卡司：權恩妃、告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、熊仔、陳忻玥、洪暐哲、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、陳漢典、阿本、木木、台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars
■交通資訊：31日包含復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自下午3時起將啟動分階段交通管制至元旦凌晨2時
■官網：https://khnewyear.tw/
更多太報報導
忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了
溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了
化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 19 小時前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 56 分鐘前 ・ 2
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 25
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 45
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 186
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 21 小時前 ・ 22
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 44
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 652
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 15