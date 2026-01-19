今晚轉濕冷！強烈大陸冷氣團來襲 最低溫探10度

今晚起水氣增多，逐漸降溫。（示意圖／東森新聞）





本週天氣型態將出現明顯轉變，天氣粉專「天氣風險」指出，19日晚間起水氣明顯增多，1月20日至23日為強烈大陸冷氣團影響最明顯，最低溫可達10度，直到週五才逐漸回暖。

週一晚間水氣增加

天氣風險表示，19日晚間起水氣明顯增多，隨著強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再度增多，北部與東北部降雨範圍擴大，降雨熱區集中在基隆北海岸、新北山區與宜蘭，局部雨勢可接近大雨等級，各地低溫將逐步降至20度以下，體感明顯轉冷。

這期間最冷 夜探10度以下

天氣風險指出，1月20日至23日為強烈大陸冷氣團影響最明顯時段，南北天氣差異顯著。北部、東部大致為陰時多雲並有短暫陣雨，中部以南則維持晴到多雲天氣。週二北部山區與宜蘭局部降雨量仍有機會達到大雨等級，後續水氣將逐日減少。

氣溫方面，各地將一天比一天冷，中北部及東部白天高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫也將由25度下滑至20至22度。夜間與清晨各地普遍出現10至13度低溫，局部地區不排除探10度以下，北部濕冷、日夜溫差不大，中南部則受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯。

此外，中層水氣偏多，加上山區低溫條件配合，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霰或局部降雪發生的可能，前往山區活動須特別留意安全。

回溫時間曝光 早晚溫度仍低

天氣風險指出，1月23日白天起，強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，水氣趨於減少，僅迎風面的東部、東北部仍為多雲時陰有短暫陣雨，大台北與西半部轉為多雲到晴。清晨前各地仍有約10度左右低溫，白天高溫僅小幅回升1至2度。

1月24日至25日為高壓迴流偏東風環境，東北部、東部與恆春半島仍有局部短暫陣雨，大台北與西半部多為晴到多雲。白天氣溫略回升，但夜間清晨受輻射冷卻影響，局部地區低溫約12至15度，西部空曠地區仍有10至13度低溫機會。

