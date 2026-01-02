今晚迎寒流？粉專秀1圖「強烈冷空氣傾洩而下」：光看就好冷

今（2）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫則會更低一些。前氣象局長鄭明典稍早發文指出，強烈大陸冷氣團達標，看來真的有機會挑戰寒流。另氣象粉專「台灣颱風論壇」貼出雲圖，稱一層層排列的雲街非常明顯，強烈冷空氣正傾洩而下。

鄭明典在臉書分享台北過去24小時溫度變化圖，今天中午過後已降到12度。他稱「強烈大陸冷氣團達標！12度C，不用四捨五入，還有下降空間，看來真的有機會挑戰寒流了，一起看下去」。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇」則在臉書粉專發文表示，西部平原、沿海空曠地區因風勢強勁，真實感受比實際溫度低5到6度，許多地方體感溫度10度以下，感受上非常寒冷，務必多加保暖禦寒。另強烈冷空氣正傾洩而下，從雲圖上也能清楚看到，冷空氣通過相對溫暖的洋面後，所形成一層層排列的雲街（冷平流雲系），象徵冷空氣推進的進度及走向，光看就好冷。

鄭明典亦解釋，雲街的走向反應低層風的流向，因此從雲街可以回溯冷空氣出海的約略位置，現在到台灣的冷空氣出海位置相當偏南，風速又快，所以冷空氣在海面的時間短，冷空氣受到溫暖海面的增溫作用較少，台灣就會有比較明顯的低溫反應！

更多中時新聞網報導

繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台

龍千玉平安夜祝福 曹西平已讀未回

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技