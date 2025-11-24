今晚開始變冷！本周最凍時間點曝光 氣象署：北部低溫恐探1字頭

東北季風增強，今晚北台變天，氣象署提醒,明天低溫下探16度，請務必做好保暖。 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 明天就要變天轉冷了！中央氣象署表示，隨著東北季風開始增強，北台灣氣溫將一路下滑，今(24)日晚間起天氣就會有明顯轉變。依據氣象署提供的一週溫度趨勢圖顯示，北部低溫將跌破20度大關，最冷時段預測將下探16至17度，民眾務必做好保暖準備。

氣象署指出，受東北季風影響，這波冷空氣將持續影響至週五(11/28)。氣象署說明，從溫度趨勢來看，週二(11/25)晚間至週三(11/26)清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫將來到16度左右，整天感受濕冷；中南部及東部地區早晚亦偏涼，溫差較大。氣象署進一步強調，雖然週五之後氣溫會短暫回升，但週日(11/30)之後預報顯示又有另一波冷空氣南下，氣溫將再度下降，且溫度降幅與本週相當，民眾應持續留意最新的氣象資訊，適時添加衣物以免著涼。

在降雨趨勢方面，氣象署說明，今(24)日白天各地雖多雲到晴，但從傍晚開始，隨著東北季風增強，迎風面的桃園以北、竹苗山區及宜蘭地區將轉為有雨的天氣，花東地區也有偶發陣雨。週一(11/24)至週二(11/25)白天，大台北、東半部及恆春半島持續有偶陣雨。

值得注意的是，氣象署提到「熱帶性低氣壓生成，朝南海前進」，受其外圍南方水氣北移影響，週二(11/25)晚起至週四(11/27)，北東雨勢將會增加，中南部山區也會有短暫雨的機會。直到週五(11/28)至週六(11/29)，水氣減少，天氣轉為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星雨，但週日(11/30)北海岸及東半部降雨機率又會再度提高。

除了氣溫與降雨，氣象署特別強調風浪的影響。氣象署發布陸上強風特報，指出週一(11/24)至週二(11/25)沿海空曠地區將出現較強陣風，尤其桃園至台南沿海、恆春半島及各離島可能有9至11級，甚至11至12級的強陣風。海面風浪預報亦顯示，週二(11/25)晚間台灣海峽及東半部海域浪高將超過3米，其他海域也有2米以上的浪高。氣象署進一步強調，民眾前往海邊活動或進行海上作業時，務必注意安全，東半部地區更需留意長浪發生的機率，切勿輕忽。

