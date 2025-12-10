今晚開放訂位！春節首波「台金航線機票」18時開搶

金門縣政府提醒，今(10)晚18時將開放訂購首波春節期間台金管制航線機票，總計提供9萬7160個座位。(示意圖) 圖：翻攝自立榮航空 UNI AIR 臉書專頁(資料照)

[Newtalk新聞] 明年春節連續假期自2026年2月14日開始，到22日結束，共有9天連假。金門縣政府今(10)日提醒，今晚18時將開放訂購首波春節期間台金管制航線機票，總計提供9萬7160個座位，後續將視訂位情形決定是否加開航班。

金門縣政府說明，明年春節連續假期的「航空疏運期」自2026年2月13日開始，到23日為止。春節航空疏運期間，台灣往返金門、馬祖、澎湖等離島航線皆為疏運重點，有需求的旅客務必提早訂位，今晚18時起，將開放旅客透過個航空公司官方網站預訂台灣往返金門機票。

廣告 廣告

縣府提醒，春節連假航空疏運期的尖峰時段分別為2月13日到18日由台灣本島往金門方向的航班，以及2月18日到23日由金門出發往台灣本島方向的機票。凡尖峰時段機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，旅客若因故無法搭乘航班，務必於航班起飛前至航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨揚老師》12/21年度最強轉運日！冬至＋天赦日罕見同日 「5開運法」迎接2026年

發現地熱儲集層！宜蘭員山深層地熱鑽井底溫度近150度 中研院：高度開發潛力