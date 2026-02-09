今晚開獎！威力彩飆11.5億 3生肖偏財運大旺

威力彩今（9日）晚間開獎，頭獎上看11.5億元。《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」財神臨門，財源滾滾來，偏財運大旺，買彩券有機會中獎！

威力彩今天晚間開獎。（示意圖／中天新聞）

生肖龍

屬龍的朋友們將迎來前所未有的好運，財富的大門將為他們敞開。他們的聰明才智和敏銳洞察力，將使他們在投資理財上如魚得水，偏財運也將大旺。

生肖猴

屬猴的朋友們將感受到一股強大的正能量，事業將一帆風順，財富也將隨之而來。他們的創造力和冒險精神，將使他們在創業或投資領域中取得巨大成功。

生肖雞

屬雞的朋友們將享受到穩定的收入和豐厚的回報。他們憑著耐心和毅力，將使他們在財務管理上游刃有餘，偏財運也將大旺。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

2026年財運爆棚！「4生肖」天福星加持 意外進財賺不停

一週運勢出爐！4生肖財運飆升 財神主動敲門

威力彩衝11.5億！4生肖「天福星」加持 偏財運狂噴