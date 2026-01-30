今晚開跑！ 2026內湖樂活夜櫻季浪漫點燈





內湖最迷人的春夜饗宴正式回歸！「2026 樂活夜櫻季」將於今日（1 月 30 日）在內湖樂活公園盛大開幕，展期持續至 2 月 22 日。今年不僅迎來樂活二期公園的全新開放，現場更結合永續理念與光影裝置，打造專屬夜間的視覺震撼。民眾可漫步於寒櫻、八重櫻交織的燈光步道，享受風格市集與藝文表演。北市府提醒，今年周邊地下停車場已完工，交通更便利，邀請市民在春夜微風中，收藏一段專屬於內湖的櫻花記憶。

夜間限定美學：光影、藝術與櫻花的永續共賞

今年夜櫻季以「永續共賞」為策展核心，將樂活公園轉化為沉浸式藝文場域：

全新場域開放： 隨著樂活二期公園正式落成，賞櫻步道延伸更廣，寒櫻、八重櫻與吉野櫻將依序於 1 月底至 2 月底接力綻放。

光影裝置藝術： 公園處處長藍舒凢指出，今年透過精緻的燈光設計與藝術裝置，讓植栽在夜晚呈現豐富的層次感，重新定義都會區的夜櫻美學。

開幕限定驚喜：風格市集、人聲演唱與 IG 美影大賞

為了迎接今日的開幕盛會，現場規劃了豐富的感官體驗：

1.主題藝文表演： 包含內湖在地學校的舞蹈演出，以及專業團體的人聲演唱（A cappella），讓樂音在櫻花樹下流轉。

2.風格市集： 現場設置輕食與特色小點，滿足賞花民眾的味覺享受。

3.精彩活動預告： 2 月 7 日將舉辦假日限定活動，此外還有「IG 美影大賞」邀請民眾上傳打卡美照，鎖定「樂活夜櫻季」粉絲專頁即可掌握第一手消息

交通攻略：停車位增多、搭捷運最順暢

雖然樂活公園地下停車場已完工，停車空間較往年充裕，但為確保賞櫻體驗順暢，仍建議優先使用大眾運輸：

捷運族： 文湖線「東湖站」3 號出口，步行約 10 分鐘抵達。

公車族： 鄰近站點「東湖社區站」：281、287、630、藍 51 等路線，下車步行 1 分鐘。

鄰近站點「東湖國小站」：284、629、棕 19、紅 2 等路線，下車步行 2 分鐘。

便利選擇： 園區設有 YouBike 站點。提醒民眾過馬路時務必注意往來車輛，確保安全。

【活動資訊】

地點： 臺北市內湖區康樂街 61 巷（樂活公園）

展期： 2026/01/30 – 02/22

即時人潮查詢： 出發前可至「花 IN 台北」官網查詢最新人潮燈號。

內湖樂活夜櫻季不僅是一場花展，更展現了城市景觀與光影藝術的完美融合。趁著周末假期將至，不妨與好友、家人一同前往東湖，感受櫻花在燈光下優雅綻放的堅韌與美麗。

