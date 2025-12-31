今晚12/31倒數！歌王蕭敬騰獨家降臨台中跨年 16組「全A咖」High翻水湳

今31日晚間台中跨年16組A咖藝人星光閃耀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市長盧秀燕邀請全國民眾一起迎接2026年，「2026台中最強跨年夜」今（31）日晚間在水湳中央公園熱鬧登場，金曲歌王蕭敬騰領軍16組「全A咖」卡司接力開唱，將從傍晚一路嗨到凌晨，在音樂與煙火中迎接嶄新一年。市府提前完成跨局處聯合演練，活動現場全面實施入場安檢與人流管控，並透過細胞簡訊即時發布安全與人潮資訊，呼籲民眾配合現場工作人員與警方引導，共同維護跨年夜安全。

跨年維安升級警方出動4隻警犬進行偵防作業。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今晚舞台星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高；新聞局長欒治誼表示，今年跨年晚會在卡司、舞台與整體規劃全面升級，同時也將安全列為首要任務，希望讓市民與來自各地的朋友，都能在安心無虞的環境中，留下最難忘的跨年回憶。

民眾配合安檢排隊入場現場井然有序。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為確保活動安全，市府出動警民人力約800人投入維安與疏導，現場部署4隻警犬執行偵防工作，包括2隻偵爆犬及2隻緝毒犬，加強場內外安全巡查；現場實施入場安檢，由警察局全程戒護，並由保安大隊警力進駐，防止任何可能影響公共安全的情事發生。

市府呼籲民眾配合現場安檢。（圖/記者廖妙茜翻攝）

無法親臨現場的民眾，也可透過三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台及台灣大哥大 MyVideo 同步收看轉播，線上線下都能一起倒數迎新年。

為讓民眾順利進場迎新年，市府鼓勵多利用大眾運輸前往水湳中央公園，民眾可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」下車後，沿甘肅路步行前往會場；外縣市旅客搭高鐵可於高鐵台中站轉乘捷運至市政府站，再搭乘「市府線」免費接駁車直達會場，搭台鐵的民眾則可在松竹車站轉乘「松竹線」免費接駁車，接駁車自下午5時30分起發車，採坐滿即發，協助民眾順利進出會場。

中市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸至會場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

市府誠摯邀請全國民眾，不論親臨水湳中央公園，或透過電視與網路直播加入，都能一起參與這場屬於大家的跨年盛會；從耶誕、跨年、元旦一路到中台灣燈會，「台中Hi 8 全城開趴」88天精彩活動接力登場，歡迎大家到台中一路玩到元宵節。