今晚3地先變天！鳳凰颱風最快週三登陸 豪雨「由北下到南」時程曝光
記者蔣季容／台北報導
今年第26號颱風鳳凰將達巔峰！中央氣象署表示，預計颱風今（9）日轉為強颱，並於今晚登陸呂宋島，不過受到地形及垂直風切影響，環境不利於生長，預計週三（12日）登陸台中以南時已減弱為輕颱，氣象署將於明日發布海上颱風警報、週二發布陸上颱風警報。
中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今天白天朝呂宋島接近過程中，有機會轉為強烈颱風，今晚登陸呂宋島，明天進入南海，這段時間強度將被地形破壞，明天有機會再減弱為中度颱風。
張承傳說明，颱風預計週二至週三逐漸北轉，朝台灣海峽接近，北轉過程中垂直風切較大，往北移動過程強度預計逐漸減弱，週三接近台灣海峽時有機會減弱為輕度颱風，預計週三至週四清晨登陸「台中以南」，週四往東北方向移動到台灣東北方海面，有機會再減為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。氣象署預計在週一下半天發布海警、週二發布陸警。
張承傳指出，今天上午天氣穩定，下午東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北地區、東北部地區降雨機率逐漸增多，雨區範圍也擴大，花東及恆春半島則有零星降雨，桃園以南則以多雲到晴為主。明後天受到東北季風加上颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區、恆春半島有大雨及豪雨機率，要留意共伴效應，大台北、宜蘭、花蓮有機會出現局部豪雨以上等級，桃園以南也會有局部短暫陣雨。
張承傳提到，週三颱風逐漸靠近台灣，風向轉為偏西南到南風，大雨、局部豪雨會逐漸轉移到中南部及東部，北部及東北部雨勢較趨緩。週四颱風移動到台灣東北方的海面上，強度減弱為熱帶性低氣壓，雨勢趨緩，中部以北及東北部仍有短暫陣雨。週五至週六熱帶系統更為遠離，台灣轉為單純東北風環境，北部、東北部出現局部短暫陣雨，花東、恆春仍有半島零星，其他地區則為多雲到晴。
溫度方面，北部地區將逐漸轉涼，週一至週六都是東北季風影響，高溫23至24度，低溫前期22度，週六有機會20度。花蓮明天高溫則是23至24度，後期24至26度，中南部30度以上，之後降雨影響高溫下降26至28之間。
張承傳提醒，今明兩天風浪逐漸增大，台南以北、基隆北海岸、台東及各離島平均風6級、陣風8級；明天苗栗、台中、彰化、澎湖、恆春半島留意平均風9級、陣風11級強風。此外，各海面風浪要留意4至6米浪高，南邊可能出現6米以上，預計週二之後風浪有機會更為增強。
