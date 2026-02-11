今晚7點吃薯條嗎？南韓MZ世代瘋「薯條聚會」 限時1天的朋友零負擔

南韓地區性社群平台「胡蘿蔔」，出現多個「薯條聚會」的聊天群組，參加者動輒上百人。翻攝社群平台「胡蘿蔔」畫面



據南韓媒體今天（2/11）報導，南韓20至30多歲的「MZ 世代」，開始流行在社群平台上，與網友相約出來，一邊分食薯條，一邊閒聊日常生活，1小時左右的聚會結束後，彼此避免私下聯絡，形同「限時1天的朋友」，參加者認為，這類聚餐消費便宜，且短暫的關係反而不會造成負擔。

據韓媒「Newsis」報導，南韓地區性社群平台「胡蘿蔔」（당근），20至30多歲的「MZ 世代」，開始流行「薯條聚會」（감튀 모임），平台上不時出現貼文：「今晚7點薯條快閃，有人要來嗎？」參與聚會的年輕人，會點大量薯條，在桌上推成像是小山一樣高，一邊分食一邊閒聊，這種獨特的聚會，正成為年輕人的新興社交文化。

廣告 廣告

所謂「MZ 世代」，是指出生於1980年代初至2000年代初的千禧世代（Millennials），以及出生於1990年代中期至2000年代初的Z世代，多數是20到30多歲的年輕人。

在社群平台「胡蘿蔔」的版面瀏覽，發現各地區都有數十個「薯條聚會群組」，貼文大多只有一句話「有人要一起把薯條堆成山來吃嗎？」群組成員動輒上百、甚至上千人，有興趣的網友，只要點擊「加入」就能參加。

聚會模式相當簡單，只要在約定時間到社區的速食店集合，大家就坐下來邊吃薯條邊聊天，用餐後就地解散，與傳統社團「追求長期友誼」的目的不同，薯條聚會追求的是「限時1天的朋友」。

薯條聚會存在一些不成文規則：至少3人以上參加、成員避免私下聚會、結束後避免繼續聯絡，韓媒記者直擊一家位於首爾鐘路3街的麥當勞，在薯條聚會當天晚間7時左右，成員陸續現身，互相探問：「請問你是胡蘿蔔平台的人嗎」、「沒錯，你也是來參加薯條聚會的嗎？」

這場聚會有6人，大家坐進店內後，發起聚會的人說：「我們先點餐吧，就點個10份薯條吧？」薯條與飲料上桌後，大家拍照上傳，24歲的宋某看著成堆薯條，笑著說：「我們真的吃得完嗎？」25歲的崔某則回應：「我很會吃，一口就能吃5根。」

大家從薯條開始聊起：「你是酥脆派還是軟派」、「最喜歡哪一家薯條？」接著話題延伸到最近的生活煩惱、彼此的MBTI性格測驗、喜歡哪個藝人，剛見面時的尷尬感迅速消散。

1個半小時後，大家把薯條吃完了，活動畫下句點，大家回程在群組聊天室傳訊息：「今天很開心」、「回家小心」，就此與限時一天的朋友們分別。

談到參加薯條聚會的原因，受訪成員們紛紛提到「便宜」與「關係輕鬆」，參加聚會的郭某表示：「怎麼吃也不會超過1萬韓元（約2百元台幣），如果是找朋友喝酒，動不動就10萬韓元（約2千元台幣）起跳。」來參加的鄭某說：「開始上班後，常常一個人吃晚餐，這樣偶爾出來和其他人吃飯，也是一種小確幸。」

更多太報報導

加拿大小鎮校園傳槍響釀9死多傷 棕髮女掃射後自戕身亡

犯了人生最大錯誤！挪威選手奪銅後自爆出軌 前輩：懺悔時機也錯了

超詭定位！妻追蹤失聯夫「沒離開藥局」 警搜索嚇…陳屍垃圾壓縮機