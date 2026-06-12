今晚9:30衝SpaceX？新掛牌股碼曝光 小心輸錯兩字母「火箭變空調」

財經中心／林浩博報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX即將在12日掛牌上市，其規劃的750億美元募資規模，以及破世界紀錄的1.77兆美元的估值，都讓投資人十分期待。美國財經媒體《富比士》 （Forbes）就揭露，散戶可透過五家券商參與這場IPO盛宴。（圖／翻攝自X平台 @coinbureau）

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索公司SpaceX今（12）日掛牌上市，高達750億美元(約2.4兆台幣)的募資金額，刷新世界最大規模IPO的歷史紀錄，且高達30%股份預留給散戶，SpaceX股票代碼也曝光，為「SPCX」，而剛好美股有一檔空調公司斯必克代碼「SPXC」，兩者差距僅是最後兩個英文字母互換，另外還有一檔股票代碼很相似的維珍銀河「SPCE」被發現股價暴漲21%，讓網友戲稱該不會是想買馬斯克的股票而下錯單，提醒台灣股民千萬別買錯。

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馬斯克的SpaceX今晚（12日）掛牌上市，股碼曝光是「SPCX」。股民進場得睜大眼睛，以免買成股碼相似的「SPXC」斯必克公司。（圖／翻攝自Yahoo!Finance）

史上最大規模IPO！SpaceX掛牌下單方式曝

美國財經媒體《富比士》 （Forbes）特別撰稿揭露美國普通股民如何能夠參與這場世紀IPO盛宴。《富比士》報導中特別指出，SpaceX提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，公司以每股135美元的價格，總共發行5億5560萬股，募集750億美元的資金。依此計算，SpaceX總市值達到1.77兆美元，打破2019年由石油巨擘沙烏地阿美（Saudi Aramco）所創下的1.7兆美元紀錄。

報導援引SpaceX的SEC文件指出，散戶可透過富達（Fidelity）、Robinhood、SoFi、E*Trade和嘉信（Charles Schwab）這五家券商的其中一家參與IPO。富達和嘉信均對投資人的經紀帳戶設有最低金額限制，前者將標準從10萬美元調低為2000美元，後者則仍維持10萬美元的門檻。富達稱由於可能需求「強勁」，投資人可登記買股意願，最低能申購1股，最高可買100萬股，配股也不會超過申購數量。SoFi和E*Trade並未公布帳戶金額門檻。另外，SoFi與Robinhood表示，投資人如有參與IPO後的30天內賣股紀錄，恐怕會被限制或禁止參與IPO配售。

海外散戶無配額！台灣股民等12日上市後掛單買進

至於台灣股民如何參與？則只能等12日公開掛牌上市後，透過自身習慣的券商在公開市場掛單買進。因為台灣複委託只能買掛牌上市股票，並無「特殊申購管道」，同時美股IPO只開放給美國本地居民，且華爾街券商配額有限，不可能違法轉賣給海外散戶。因此台灣股民在社群接獲任何SpaceX IPO的提前認購或代購消息，清一色均為詐騙，應立即將對方拉黑、檢舉，並打165反詐騙專線通報。

估值嚴重偏離現實？SpaceX虧損49億美元 只靠1業務賺錢

SpaceX的上市案備受各界期待，但不少專家也警告股民，進場投資之前須先三思。電影《大賣空》主角的本尊貝瑞（Michael Burry）直言，他從招股書完全看不出Space值得1兆美元，「遑論2兆美元」。佛州大學金融系教授里特（Jay Ritter）同樣表示，「馬斯克效應」（Elon Musk effect）將成為雙刃劍，一方面給SpaceX股票創造市場需求，但另一方面其價格也會承受長期波動風險，馬斯克掌握遠高於其他股東的投票權，股價因此「下行風險巨大」。

專家的警告並非空穴來風，SpaceX最新一季淨虧損42.8億美元，2025全年累計損失高達49.4億美元，旗下唯一賺錢的部門是「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，為最新季度貢獻了69％的營收；太空和AI兩業務仍處於虧錢，前者損失6.19億美元，後者更是巨虧25億美元。計算下來，SpaceX的1.77兆美元估值，居然是公司全年營收的93.65倍。估值和實際營收極度失衡，無怪乎晨星（Morningstar）的分析師直呼SpaceX遭「嚴重高估」，並指出其估值多數都基於「創新但尚未被驗證」的技術，未來數年仍須大量資金投入，尚無法轉化成賺錢機器。

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