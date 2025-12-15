今晨下探10度！「輻射冷卻」影響早晚溫差大 白天回暖晴朗穩定

今（16）天各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，白天高溫將進一步回升，南部最高溫可達到27度，不過受到輻射冷卻影響，清晨各地仍然偏冷，新竹以北清晨跌破10度以下，早晚溫差變大，早出晚歸應注意適時增添衣物，保暖防涼。

今日清晨氣溫偏低，氣象署發佈低溫特報，新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣清晨亮出「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率。至於白天天氣，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低，西半部日夜溫差大。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

氣象署發布7縣市低溫特報。圖／中央氣象署

此外，氣象署也提醒，由於東北風增強，今天上午至明天晚上基隆北海岸、恆春半島及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，沿海活動需多留意安全。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」說明，當強冷空氣南下，加上環境水氣不足，白天太陽輻射加溫快速，夜間冷卻效率仍高，輻射冷卻反應在沿海空曠、近山區、盆地與內陸地區的影響將會最為明顯。另一方面，由於夜間溫度較低、風速偏弱，也常形成逆溫層，使得污染物不易擴散，造成空氣品質風險升高。

林得恩提醒，當環境溫差大於攝氏10度時，血管收縮與擴張頻繁，心血管與呼吸系統負擔增加，常易使得高齡者、心血管疾病患者風險增高，並肇致誘發中風、心肌梗塞或氣喘、慢性阻塞性肺病惡化等疾病產生。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

