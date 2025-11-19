今晨下探13.2度！南部週末上看30度 這天有「另波東北季風」再轉濕涼

一週氣溫圖。（圖／中央氣象署提供）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」透露，今（20）日天氣持續受東北季風影響，清晨5時前，高山最低溫為南投玉山零下1.2度，其次為南投仁愛0.5度；平地離島最低溫為連江南竿11.8度；本島最低溫為雲林古坑13.2度，苗栗公館13.3度緊追在後，各地皆感受涼冷。而週末白天溫度將明顯回升，南部有機會達到30度或以上，但24日（下週一）起又有新一波東北季風，預測各地低溫18至22度，桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續。

中央氣象署指出，今日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會；新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。離島天氣部分，澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

未來天氣方面，氣象署表示，21日（週五）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，中部以北及宜蘭17至18度，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

22、23日（週六、日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫明顯回升，但早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。各地及澎湖、金門17至21度，馬祖低溫15至16度；高溫宜花22至26度，西半部及台東26至30度，澎湖、金門23至24度，馬祖18至19度。

而基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過24日（下週一）又有東北季風增強，氣象專家在「洩天機教室」專欄說明，當晚起有一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；25日（下週二）下午起東北季風轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，26日（下週三）各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

