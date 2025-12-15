今晨下探9.6度！白天晴朗穩定 「日夜溫差高達19度」

今天日夜溫差大，早晚出門需注意保暖。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，受到輻射冷卻影響，今（16日）清晨全台氣溫明顯偏低，截至清晨5時02分，縣市平地最低氣溫前3名依序為新竹縣關西鎮9.6度、雲林縣崙背鄉10.0度，以及台南市後壁區10.2度。台北市文山區亦降至12.4度，顯示清晨低溫範圍涵蓋各主要地區。

各區平地最低氣溫分別為：

北部（桃園大溪區）：11.3度

中部（雲林崙背鄉）：10.0度

南部（台南後壁區）：10.2度

東部（花蓮壽豐鄉）：10.7度

氣象觀測顯示，昨日（15日）海面上出現的「雲街」（cloud street）現象，隨著冷空氣減弱，今晨已轉變為「閉合胞」（closed cells）雲型，反映大氣結構變化明顯。

根據歐洲中期預報中心15日20時模擬資料，今日全台天氣以晴朗穩定為主，冷空氣減弱後，氣溫明顯回升，白天各地轉為舒適微熱，惟日夜溫差大，夜間仍偏涼。今日各地預估氣溫如下：

北部：12至27度

中部：10至29度

南部：11至29度

東部：11至27度

展望未來天氣，週三、週四（17、18日）西半部持續晴朗，東半部水氣略增，北海岸、大台北東側及花東地區轉有局部短暫降雨機率。白天北部舒適，南部微熱，早晚仍偏涼。

週五（19日）起，南海中高雲系逐步北上，台灣上空雲層逐漸增多。東半部及山區轉為局部短暫降雨，部分平地也有零星飄雨機率；週六（20日）降雨範圍與機率再度擴大。儘管白天氣溫仍屬舒適，早晚氣溫將略降。

氣象局指出，下週日（21日）將有一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面的北部與東部將轉為局部短暫雨，北台轉涼；下週一（22日）轉為乾冷，天氣趨於穩定。

