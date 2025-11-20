今晨下殺12.8度！ 專家提醒「下週再一波東北季風」：北台灣氣溫再降

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

近日全台各地降溫有感，今（20）日各地氣溫為：北部14至23度；中部13至25度；南部14至27度；東部14至26度。對此，氣象專家吳德榮提醒，下週一（24日）晚起還會有一小股「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫將再下降，迎風面降雨機率提高。

近日全台各地降溫有感，氣象專家吳德榮提醒，下週一（24日）晚起還會有一小股「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫將再下降。（示意圖／unsplash）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今日晨冷空氣略減弱，中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低。

吳德榮說，根據今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨；最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

廣告 廣告

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日至下週日（21至23日）迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。

但吳德榮也提醒，下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

更多FTNN新聞網報導

入秋「最強冷空氣」來了！各地氣溫逐漸下降 吳德榮提醒：外出須添衣物

低溫突襲全台！一夜急降8度 台中、南投傳10多起無心跳送醫案例

變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」

