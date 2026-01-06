今晨中南部比北部冷！氣象專家揭4原因讓「冷空氣堆積」、輻射冷卻效率高

強烈大陸冷氣團來襲，今天（1/6）清晨出現中南部比北部冷的情況。李政龍攝



強烈大陸冷氣團來襲，全台今（6日）清晨平地最低溫前三名分別為台南楠西攝氏8.1度、高雄杉林9.5度、台南玉井9.6度，出現中南部比北部要冷的情況。對此，氣象專家林得恩點出4大可能原因，讓中南部的「輻射冷卻」效率高於北部，使清晨氣溫大幅度下降，再加上地形影響，形成「冷空氣堆積」現象。

氣象專家林得恩分析今天（1/6）清晨中南部比北部冷的原因。翻攝林老師氣象站臉書

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文分析今天清晨中南部比北部氣溫低的4項可能原因——首先，中南部夜間更容易「散熱」，在清晨（約4時至7時），地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

林得恩說，第二、北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應，由於北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

他進一步分析，第三是地形與地表條件的影響，中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探。

林得恩並指出，第四是空氣濕度的差異，由於中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

